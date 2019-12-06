Bugün Ceren Özdemir'in doğum günü! Mezarı başında dualarla anıldı

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in 6 Aralık olan doğum günü unutulmadı. Okuldaki arkadaşlarına "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" sözlerinin ortaya çıkmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı #Unutmayacağız etiketi ile genç kızın doğum gününü kutladı.