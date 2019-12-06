Bugün Ceren'in doğum günü! Üniversite arkadaşı Ceren'i anlatıyor

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Eğer yaşasaydı 21 yaşında olacaktı. "Arkadaşına doğum gününde beni unutmayın yeter" demişti.