Bugün hava nasıl olacak? (8 Ocak 2020 Çarşamba havalar nasıl olacak?) İşte yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi sitesi üzerinden son dakika olarak yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Ocak ayının ikinci haftasını yaşadığımız şu günlerde yurdun büyük bir kesiminde olumsuz havalar etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken, özellikle İstanbul’da soğuk havalar ve sağanak yağışlar hayatı son derece olumsuz etkiliyor. Hal böyleyken vatandaşlar, ‘Bugün hava nasıl olacak? ve İstanbul’a kar ne zaman yağacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. MGM tarafından paylaşılan 8 Ocak 2020 Çarşamba ve önümüzdeki 5 günlük rapora göre ise, Marmara bölgesinde yoğun sağanak ve kar yağışları görüleceği belirtildi.