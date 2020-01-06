Bugün hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu raporları... (06 Ocak 2020)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin hava durumu raporu yayınlanırken, İstanbul başta olmak üzere tüm yurt geneli için de sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayının ilk haftasını geride bırakılırken, doğu bölgelerimizde kar yağışı etkisini arttırmış, batıyı ise sağanak yağışlar etkisi altına almayı başarmıştı. Hal böyleyken, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında ‘Hava durumu bugün nasıl olacak?’ sorusu yer alıyor. MGM’den tarafından paylaşılan yeni hafta raporuna göre ise, Marmara bölgesinde yoğun kar yağışları görüleceği belirtti.
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