Bulduğu 400 bin TL’yi sahibine teslim etti
Edirne’de dönerci dükkanında unutulan ve içerisinde 400 bin lira değerinde para ile altın olduğu belirlenen çantayı, işletme sahibi Bulgaristan uyruklu sahibine teslim etti. Çantayı teslim edince Bulgaristan uyruklu çiftin boynuna sarıldığını söyleyen işletme sahibi, çiftin çok mutlu olduğunu belirtti.
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