Web TV Yaşam Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı

Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı

10.01.2020 | 11:23

Kahramanmaraş'ta, yolda bulduğu kadın çantasını sahibine teslim etmek yerine içindeki 5 bin 500 lira para ve altını harcayan Adnan T. (53), polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çantayı alması ve paraları sayması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, pazartesi günü şehir merkezindeki en işlek caddelerden birinde meydana geldi. Emekli öğretmen Seher D. (75), bir akrabasının aracından inip bir süre gittikten sonra çantasının yanında olmadığını fark etti. Düşürmüş olabileceğini düşünen Seher D., yaklaşık 5 bin 500 lira para, yarım altın ve cep telefonu bulunduğunu belirttiği çantasının bulunması için polisten yardım istedi. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada, Seher D.'nin ışıklarda düşürdüğü çantasının bir kişi tarafından alındığı tespit edildi. Çantayı alan kişinin çok sayıda suç kaydı olan Adnan T. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Üzerinden kadının cep telefonu ile bir miktar para çıkan şüpheli, paranın büyük bir kısmını harcadığını söyledi. Çantayı alması ve paraları sayması güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen Anan T., adliyeye sevk edildi.

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