Bursa Orhangazi'de 5 sapık sarkıntılık ettikleri kadını ve erkek arkadaşını darp etti!

Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde bir kafenin önünde meydana geldi. Erkek arkadaşıyla alışverişe giden B.A.'ya 5 kişi sarkıntılık etti. Genç çift ile 5 kişi arasında yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Genç çift daha sonra çay içmek için bir kafeye girdi, onları bekleyen 5 kişi ile genç kızın erkek arkadaşı B.K. arasında tartışma çıktı. Şüpheliler bir anda gence saldırınca ortalık karıştı. Tekme tokat saldıran şüpheliler genç delikanlıyı öldüresiye dövdü. Erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmak için üzerine kapaklanan genç kız da tekmelere maruz kaldı. Kafe çalışanlarının saldırganların elinden kurtardığı genç, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Adı açıklanmayan gencin vücudunda kırıklar oluştuğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.