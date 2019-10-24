Bursa'da çöp kutusunun yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çöp kovasının yanına çanta içinde bırakılmış bebek bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeği alıp, hastaneye götürdü.
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