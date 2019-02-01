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Bursa'da havuza düşen porsuk böyle kurtarıldı

Bursa'da ormanlık alanda bir havuzda mahsur kalan porsuk, Doğa Koruma ekiplerince kurtarıldı. Özel aparatla yakalanıp kafese konulan porsuk yeniden tabiata salındı.

Bursa'nın Karacabey İlçesi Bayramdere Mevkisi'ndeki ormanlık alanda boş havuza bir porsuğun düştüğü ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, havuza düşen porsuk; özel bir aparatla yakalandı. Kafese konulan porsuk havuzdan çıkarıldı. Kurtarılan porsuğun veteriner tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından vücudunda herhangi bir yara olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Sevimli porsuk daha sonra ormanlık alanda yeniden tabiata salındı.

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Bursa'da havuza düşen porsuk böyle kurtarıldı
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