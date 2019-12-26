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Bursa'da ihtiyaç sahiplerine su indirimi!

26.12.2019 | 10:37

Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, Bursa’daki içme suyu fiyatları güncellendi. Alınan karara göre; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar ve 65 yaşını doldurmuş kişiler ve 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan aileler, 1 Ocak tarihinden itibaren içme suyunu 30 indirimli kullanacak. Toplantıda ayrıca, ‘BUSKİ’nin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle’ içme suyu fiyatlarında da zorunlu olarak yüzde 15 oranında zam yapıldı. İndirim ve artış kararları, tek maddede oy çokluğuyla alındı.

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