Bursa'da kaçak silah tacirlerine şafak operasyonu: Onlarca silah ve tüfek yakalandı

Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 28 tabanca, 15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ele geçirildi.