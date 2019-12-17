Bursa'da kaçak silah tacirlerine şafak operasyonu: Onlarca silah ve tüfek yakalandı
Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 28 tabanca, 15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ele geçirildi.
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