Bursa'da kaybolan dağcılara ait kırmızı renkli mont bulundu!
Uludağ’da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte mont buldu.
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