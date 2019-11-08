Bursa'da metro seferleri kalp krizi geçiren yolcu için durdu
Bursa'da metroda kalp krizi geçiren bir yolcu için toplu ulaşımda bazı hatlarda 20, bazı hatlarda ise 10 dakikalık aksama yaşandı. Burulaş ve 112 personelinin seferber olduğu kalp krizi geçiren yolcu hemen hastaneye kaldırıldı
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