Bursa'da top oynayan çocuğuna bağırdılar diye baba ve oğlunu bıçakladı!

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı mahallesinde dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fabrika da gece vardiyasında işçi olarak çalışan Bahtiyar Ö. (25), sabah saatlerinde evinde uyuduğu sırada, sokakta top oynayan çocukların sesinden rahatsız olarak uyandı. Cama çıkan Bahtiyar Ö. ile babası Osman Ö.(56), iddiaya göre çocuklara bağırarak sokaktan kovdu. Bu sırada karşı binada oturan Celal B.(49), Bahtiyar Ö.'nün çocuğuna bağırdığını duyunca sokağa çıktı. Celal B. ile sokağa inen Bahtiyar Ö ve babası Osman Ö. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Celal B., "Sen benim oğlumü nasıl bağırırsın" diyerek yanında getirdiği bıçak ile önce baba Osman Ö.'yü karnından daha sonra Bahtiyar Ö.'yü bacağından bıçakladı. Olayı gören vatadandaşlar kavgayı ayırırken durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.