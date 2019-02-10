Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bursa'da yangında mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye ekipleri böyle kurtardı!

Bursa'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında, binayı kaplayan duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye kurtardı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde çıktı. Şevket Sezer'e ait 5 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında binayı dumanlar sardı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırken, yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri evlerinin balkonlarına sığındı. Kurtarılmayı bekleyen 15 kişi itfaiyenin sepetli merdiveniyle tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 10 kişi 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da yangında mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye ekipleri böyle kurtardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN