Bursa'da yangında mahsur kalan 15 kişiyi itfaiye ekipleri böyle kurtardı!

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde çıktı. Şevket Sezer'e ait 5 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında binayı dumanlar sardı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırken, yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri evlerinin balkonlarına sığındı. Kurtarılmayı bekleyen 15 kişi itfaiyenin sepetli merdiveniyle tahliye edildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 10 kişi 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.