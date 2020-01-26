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Bursa'da yüzü bandanalı silahlı market gaspçısı kamerada

26.01.2020 | 18:28

Bursa'da yüzüne bandana takarak silahıyla market çalışanlarını gasp eden şüpheliyi 100 güvenlik kamerası incelemesinin ardından gözleri ele verdi. Olayın ardından İstanbul'a kaçan gaspçı olayın ardından 8 saat sonra İstanbul'da otogara inemeden yakalanarak Bursa'ya getirildi. Gaspçının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silahı kasaya bırakmasının ardından market çalışanının silahı aldığı görüntüler ise şaşkınlık yarattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.(20) Çekirge Caddesi üzerinde bulunan bir markete yüzünü bandanayla kapatarak girdi. Markete girer girmez yanında bulunan çantadan silah ve bıçağı çekerek kasaya yöneldi. Kasada bulunan 2 kadın çalışanı silah ve bıçakla tehdit eden F.K. kasadaki bin 470 lirayı gasp ederek bölgeden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışanların ifadelerini alarak güvenlik kameralarını incelelerken, şüphelinin bandanasını ve çantasının marketin yakınlarında buldu.

YÜZÜNÜ BANDANA İLE KAPATIP SİLAH VE BIÇAKLA GASP ANI KAMERADA
Yüzünü bandana ile kapatarak markete giren F.K.'nın eline silahı alarak kasaya yöneldiği görüldü. Market çalışanlarının tepki göstermesinin ardından elindeki silahı kasaya bırakan gaspçı, eline bıçağı alarak sonucu silahı bırakan F.K. eline aldığı bıçağı market çalışanlarına dayayarak tehdit etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında market çalışanı kasaya bırakılan silahı aldı. Bıçakla çalışanları tehdit eden gaspçı daha sonra kasada bulunan paraları alarak marketten hızla uzaklaştığı kameralara yansıdı.

GASPÇIYI GÖZLERİ ELE VERDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Bandana ile yüzünü kapatan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin yüzünde sadece açık olan gözlerinden yola çıkarak 100 güvenlik kamerasını inceledi. Bölgede bulunan 100 güvenlik kamerasında 3 bin kişiyi inceleyen ekipler, elinde silah ve bıçakla marketi soyan bandanalı soyguncunun kimliğinin F.K. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın ardından F.K.'nın İstanbul iline gittiğini belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipleri, F.K.'nın bindiği otobüsü belirleyerek, Alibeyköy'de beklemeye başladı. Otobüsün gelmesi için bekleyen ekipler F.K.'nın bulunduğu otobüsün otogara yanaşmasını beklemeden Alibeyköy gişelerinde durdurarak F.K.'yı gözaltına alarak Bursa'ya getirdi.
Bursa'ya getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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