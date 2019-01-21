Bursa'da trafik polisine vurmaya çalışan alkollü sürücüyü, vatandaşlar linç etmek istedi!

Kaza, Bursa kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 271 promil alkollü olduğu iddia edilen Haydar T.(35) 16 AP 825 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki 2 ağaca çarparak durabildi. Olay esnasında kaldırımda bulunan bir vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonucu olay yerine gelen trafik ekipleri, alkollü sürücüyü alkolmetreye üfletmeye çalıştı. Üflememek için trafik polisiyle tartışan Haydar T. cihazı yere fırlatarak trafik polisine yumruk atmaya çalıştı. Bu durumu gören vatandaşlar, alkollü sürücüyü "polise nasıl vurursun" diyerek linç etmek isteyince, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalışan ekipler, Haydar T.'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Alkollü sürücü buna rağmen trafik polislerine ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye devam etti. Sakinleşmeyen sürücüyü gözaltına alan ekipler, alkollü şahsı hastaneye götürdü. Haydar T.'nin olay yerinden götürülmesiyle, öfkeli kalabalık sakinleşti. Çekici yardımıyla kaldırımdan çıkartılan araç trafik otoparkına çektirilirken, belediye ekipleri kaza sonucu yıkılan ağaçları kaldırdı.



"Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu"

Hastaneye götürülen Haydar T.'nin yapılan kontrollerinde, kanında 271 promil alkol olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl 6 ay el konulurken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, alkolmetreye üflemediği için de 2 bin 869 lira para cezası kesildi.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kontrolden çıkan çıkan aracın hızlı bir şekilde kaldırıma uçtuğu, yol kenarında bulunan bir vatandaşın ezilmekten son anda kurtulduğu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda araçta bulunan bir kişinin, aracın yan kapısından çıktığı ve çevrede bulunan vatandaşların aracın etrafına toplandığı görüldü.