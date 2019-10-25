Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı.
Olay Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki M.B. isimli genç, sanayiden çıkıp evine gittiği sırada, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Şahıslar, feci şekilde dövdükleri M.B'yi kanlar içerisinde bırakıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı genç yakınlarına haber verdi. Gelen yakınları baygın halde buldukları M.B'yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olan genç özel bir araçla Devlet Hastanesine getirildi. Aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen şahsın tedavisi sürüyor. Emniyet ekipleri olayın faillerini arıyor.
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