Büyükada'da at vebası itlafı! "Adalar'da faytonlara at koşulması durduruldu"
İstanbul Büyükada'da atlarda Ruam hastalığı tespit edilmesinin ardından İstanbul Valiliği harekete geçti. Olağanüstü bir toplantıyla faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu.
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