Büyükada'nın bisiklet hırsızı çalıntı bisikletlerle yakalandı
İstanbul Büyükada'da bisikletleri çalan 20 yaşındaki şüpheli yakalandı. Çalıntı bisikletler evinde bulunan şüpheli tutuklandı
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