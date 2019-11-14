Buz tutan gölde doğa yürüyüşü yaptılar. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deniz seviyesinin 2973 metre yükseklikteki Buzul Gölü kar ve soğuğun etkisiyle buz tuttu. Buzla kaplı gölün tadını çıkarmak isteyen bir grup doğa sever 4 saatlik tırmanışın ardından Buzul Gölü'ne ulaştı. Doğanın tadını çıkaran grup yağan karla beyaza bürünen gölde selfie yapmayı da ihmal etmedi.