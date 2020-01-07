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Buzlanan yolda kontrolden çıkan araç kaza yaptı, araçta bulunan yolcu kaza anını böyle görüntülendi

07.01.2020 | 18:23

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle buzlanan yolda kayan ticari araç, tuzlama kamyonuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı çarpan araçtaki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam Demirköy - Kırklareli yolunda meydana geldi. Yoğun tipi içinde yolda ilerleyen ticari araç, önündeki tuzlama kamyonunun durması sonucu frene bastı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan araç, tuzlama kamyonuna arkadan çarptı. Kaza anı ise araçta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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