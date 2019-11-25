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Çakma kimyager uyuşturucuları çoğaltamadan yakalandı

25.11.2019 | 18:11

Bursa'da uyuşturucu maddeleri evinde çoğaltmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Evinde uyuşturucu imalinde kullanılan çok miktarda kimyevî madde bulunan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu maddeleri çoğalttığı bilgisine ulaştı. B.T.'yi fiziki takibe alan ekipler, zanlı evinde bulunduğu esnada harekete geçti. B.T.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına alan ekipler, aynı zamanda uyuşturucu maddeleri çoğalttığı depoda 950 gram uyuşturucu imalinde kullanılan madde, 20 kilo 100 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde çoğaltmada kullanılan kimyasal madde ve malzeme, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen B.T., burada yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu ve uyarıcı madde çoğaltmak ve ticaretini yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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