Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

Adana’da 10 tane büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar, çamura saplanıp yürüyemeyen üç ineği bıçaklayıp tarlaya attılar. İnekler, sahipleri tarafından tarlada bulunurken, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay merkez Sarıçam ilçesi Dedepınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Önceki gece Hüseyin Ongun'a ait evin bahçesine giren hırsızlar ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Sabah kalktıklarında ahırda ineklerini göremeyen aile durumu polise bildirdi. Bu arada hayvanları sahibi Hüseyin Ongun ve akrabaları çalınan hayvanları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

Ongun ailesi D-400 karayolu üzerinde tarlanın ortasında üç ineği çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada yaralı hayvanların başından ayrılmayan Hüseyin Ongun, "Böyle vicdansızlık olur mu? Diğer hayvanları götürdünüz, bu hayvanlardan ne istediniz? Hayvanları her yerlerinden bıçaklamışlar. Bunu yapan insan olamaz" dedi.

Üç inek daha sonra traktörlere bindirilip veterinere götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN