Web TV Yaşam Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdüler

Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdüler

25.11.2019 | 18:11

Esenyurt’ta polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahısların daha önce bir ikametten televizyon hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi. Öte yandan şahısların televizyonu çaldıktan sonra götürme anları güvenlik kamarası tarafından kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven timleri, İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde şüphe üzerine iki şahısı durdurmak istedi. Önce kaçan daha sonra yakalanan şahısların kimlik kontrolünde Meltem G. (21) Harun G. (19) olduğu tespit edildi. Şahısların yapılan sorgulamasında Hakan G.'nin "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan aranıyor olduğu, ayrıca bir adresten televizyon çalınması suretiyle meydana gelen "İkametten Hırsızlık" olayını gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edildi.

Diğer taraftan şahısların üst aramasında Meltem G.'nin üzerinden tornavida ve çok sayıda anahtar ele geçirildiği belirtildi. İşlemlerim ardından adliyeye sevk edilen Meltem G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Harun G.'nin ise tutuklanarak ceza evine teslim edildiği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:16
Çaldıkları televizyonları sokak ortasında böyle götürdüler 25.11.2019 | 18:11
01:29
S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor 25.11.2019 | 18:11
02:53
Kayıp olan iş adamı aracıyla uçtuğu çayda ölü bulundu 25.11.2019 | 18:11
00:55
Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı bekçiler tarafından yakalandı 25.11.2019 | 18:11
01:09
Yolcular dehşete düştü... Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kamerada 25.11.2019 | 18:11
01:55
Deniz Seki, Günaydın Hafta Sonu'nda piyona eşliğinde söyledi! 11.11.2019 | 13:57
08:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Besteci Hasan Uçarsu, Günaydın Haftasonu'nda! 11.11.2019 | 13:54
00:46
8. Uluslararası Klarnet Festivali 31.10.2019 | 23:11
01:55
Deniz Seki piyano eşliğinde söyledi, dinleyenler büyülendi! 12.11.2019 | 11:44
02:52
Baraka yangınında 13 çocuk son anda kurtarıldı 25.11.2019 | 17:12
01:03
Başkan Erdoğan'ı gülümseten çocuk 25.11.2019 | 17:07
01:08
Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25.11.2019 | 17:06
01:03
Hem tartıştığı oğlunu hem de olayı engellemeye çalışan polisi vurdu! 25.11.2019 | 17:03
01:10
Aksaray'da zarfın içinden çıkan madde bir aileyi hastanelik etti 25.11.2019 | 17:03
00:46
Sapık katil, kadını bir eliyle boğarak öldürürken diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş! 25.11.2019 | 14:54
02:15:20
Müge Anlı (25 Kasım 2019 Pazartesi) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayette adı geçen kadından flaş açıklamalar... 25.11.2019 | 14:05
04:32
İstanbul Beşiktaş’da saldırıya uğrayan başörtülü öğretmen ”Bundan sonra yolda tek başıma yürümekte zorluk çekeceğim” 25.11.2019 | 12:41
00:52
İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın! 25.11.2019 | 10:49
00:35
İspanya’da Can Yaman'ı binlerce kadın böyle karşıladı! Madrid'teki Can Yaman izdihamı kamerada.. 25.11.2019 | 10:56
01:25
İstanbul Ambarlı Limanı'nda işçinin tonlarca ağırlığın altındaki feci ölümü kamerada! 25.11.2019 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN