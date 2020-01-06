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Çalınan akülü engelli aracı bulundu

06.01.2020 | 18:16

Samsun’un Bafra ilçesinde ortopedik engelli gencin çalınan akülü aracı polis ekiplerince bulundu.

Kahramanlar 6. Sokak'ta sabah 08.00 sıralarında yüzde 60 ortopedik engelli 24 yaşındaki Oğuzhan Akgül'ün akülü sandalyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yaklaşık 500 metre ileride düzenli sokakta bir apartmanın balkonunun altında terk edilmiş bir halde bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından akülü sandalye ekipler tarafından Oğuzhan Akgül'ün evine götürülerek kendisine teslim edildi. Akülü aracını görünce sevinçten ne yapacağını şaşıran Akgül, polislere teşekkür etti.

Polis ekipleri akülü aracı çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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