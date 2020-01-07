Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada
Avcılar'da depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar, şiddetli fırtına nedeniyle söküldü. Sökülen kaplamaları merdiven aracı yardımıyla almaya çalışan itfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.Silivri açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden biri yıkılmıştı. Minaresi yıkılan ve yetkililerden sonucunu bekleyen Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ni bu kezde fırtına vurdu. Caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar hızı saatte 100 kilometreye varan fırtına nedeniyle söküldü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve E-5 karayolu kenarında bulunan caminin sökülen kaplamaları için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
İTFAİYE MERDİVENİ BEŞİK GİBİ SALLANDI
Ekipler, sökülen parçaları kontrollü olarak yerinden çıkarmak için merdivenle ulaşmaya çalıştı. Merdivenle parçaların söküldüğü yerden 30 metre yükseğe çıkan itfaiye ekiplerinin merdiveni şiddetli fırtınadan dolayı beşik gibi sallandı. Merdivenin sepetinde bulunan itfaiyecilerin yaşadığı zor anlar kamera ile kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada 07.01.2020 | 18:23
00:34
03:28
Tedavileri tamamlanan güvercin ve şahin doğaya salındı 07.01.2020 | 18:23
01:24
Fırtınanın kayalıklara savurduğu caretta caretta sahile vurdu 07.01.2020 | 18:23
02:42
Yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı 07.01.2020 | 18:23
04:20
8 göçmenin öldüğü tekne faciasının şüphelisi böyle yakalandı 07.01.2020 | 16:53
03:35
00:22
01:23
İstanbul TEM'de kaza! 07.01.2020 | 15:45
02:53
Emniyet'ten sosyal medyadaki darp iddiasına görüntülü yalanlama 07.01.2020 | 14:50
00:59
00:53
04:36
10:58
04:04
500 TL'lik cinsel ürünü alarak kaçan hırsız kameraya böyle yakalandı! 07.01.2020 | 12:14
01:07
Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı izle 07.01.2020 | 12:04
16:30
00:44
01:09
02:40
2019'da Evlenen 10 Ünlü Çift 07.01.2020 | 11:35