Cami soygunu güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz gün Nilüfer Çamlıca Mahallesi'nde inşaatı devam eden Mimar Sinan Camii'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce gri bir minibüsle gelen hırsızlar etrafı kolaçan ettikten sonra aşağı inip inşaata girdi. Görüntülerde eşkalleri belli olan biri kadın iki hırsız, şantiyede bulunan temel kalıplarını teker teker arabaya yüklüyor. Bu sırada durumu fark eden bekçinin gelmesiyle zanlılar apar topar araçlarına binip kaçıyor. Bekçinin polis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.