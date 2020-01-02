Web TV Yaşam Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada

02.01.2020 | 18:11

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde bulunan İmam Aslan Camisi'nde yaşandı. Cami cemaati gibi öğle namazı saatlerinde içeri giren kimliği belirsiz kişi, bir süre ayakkabı rafının çevresinde oyalanarak cemaatin içeri girmesini bekledi. Sağa sola bakınarak kimsenin olmadığını fark eden hırsız, iki çift ayakkabıyı çalarak uzaklaştı.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın bir çift ayakkabıyı montunun altına gizleyerek, diğerini de ayağına giyerek camiden çıktığı görülüyor.

Ayakkabısı çalınan vatandaşların şikayeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:44
Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada 02.01.2020 | 18:11
00:54
Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak! 02.01.2020 | 17:46
04:10
BİM marketleri 7 Ocak 2020 Salı aktüel mutfak ve atıştırmalık ürünler tanıtımı 02.01.2020 | 16:38
02:52
Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü 02.01.2020 | 12:37
02:12:25
Müge Anlı (02 Ocak 2020 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Yine Müge Anlı'nın dediği gibi çıktı... 02.01.2020 | 14:03
00:52
Adana'da avukatlık bürosunda; avukat cübbeli çıplak müstehcen kadın görüntüleri skandalı! 02.01.2020 | 13:29
04:10
Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı 02.01.2020 | 12:29
00:52
Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti 02.01.2020 | 12:33
00:29
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı 02.01.2020 | 12:25
04:03
İzmir'de kanlı pusu! 02.01.2020 | 11:32
01:27
Adana'da hastane basan şehir teröristleri 8 kişiyi yaraladı! 02.01.2020 | 11:29
05:01
Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor 02.01.2020 | 11:18
00:27
Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada! 02.01.2020 | 10:58
05:38
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen kadın servis minibüsünün altında kalarak can verdi! 02.01.2020 | 10:21
01:12
İstanbul'da kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada! 02.01.2020 | 09:59
04:04
İstanbul Tuzla'daki kaçak döküm dehşeti kamerada! 02.01.2020 | 09:48
06:09
İzmir’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı pusuda, olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti... 02.01.2020 | 09:27
00:56
Alkol komasına giren diş hekimi öldü 02.01.2020 | 09:34
03:50
BİM marketleri 3 Ocak 2020 Cuma aktüel ürünleri sesli tanıtımı! 02.01.2020 | 09:33
00:43
Erzincan'da yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı 02.01.2020 | 09:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN