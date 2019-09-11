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Camide cep telefonu hırsızlığı kamerada

Beyoğlu’nda camide uyuyan bir kişinin telefonu, yanına sessizce yaklaşan bir kişi tarafından çalındı. O anlar ise camide bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlun'da bulunan bir camide 03 Ağustos tarihinde yaşandı. Saat 17.30 sıralarında camiye gelen hırsız kendisine camide uyuyan kişileri hedef seçti. Caminin kolonunun arkasına saklanan ve uyumakta olan adamın telefonunu çalmaya çalışan şahıs, birçok kez denemeden sonra uyumakta olan adamın cep telefonunu cebinden çalarak olay yerinden uzaklaştı. Uyandığında cep telefonun cebinde olmadığını gören adam, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Tipleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan telefonun peşine düştü. Yapılan araştırmalarda cep telefonunun Fatih İlçesi'nde bir kişiye satıldığı tespit edildi. Alıcı şahısla iletişime geçen polis ekipleri, telefonu önce çalan sonra da satan Doğan B.(18) gözaltına aldı. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Camide cep telefonu hırsızlığı kamerada
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