Web TV Yaşam Camideki yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar | Video

Camideki yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar | Video

Camideki yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar | Video
13.02.2020 | 09:50

Bursa'da bir camide yaşanan sadaka kutusu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Mustafakemalpaşa ilçesindeki Fevzidede Camii’nde yaşanan hırsızlık olayı 12 Şubat akşam saatlerinde fark edildi. Kameraların incelenmesi ile birlikte hırsızlık ortaya çıkarıldı. Yardım için toplanan yardım kutusunu gözüne kestiren gençler, ilk önce bölgeyi inceleyerek kutuyu açmaya çalıştı. 3 kişi oldukları görülen şüpheli kişiler, ilk önce kutuyu montlarıyla sakladı, sonrasında ise masa ile birlikte camiden götürdü. Olayın, güvenlik kameralarındaki tarih bilgileri doğrultusunda 9 Şubat saat 14.13 sıralarında yaşandığı düşünülüyor. Olayla ilgili bölgede ilk araştırmasını yapan emniyet birimleri, güvenlik kameralarından kişileri teşhis ederek kapsamlı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Camideki yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar | Video 01:13
Camideki yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar | Video 13.02.2020 | 09:50
Şeyma Subaşı'nın bu dansı dikkat çekti! | Video 00:35
Şeyma Subaşı'nın bu dansı dikkat çekti! | Video 12.02.2020 | 21:32
Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video 01:14
Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video 12.02.2020 | 18:31
Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 04:50
Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 12.02.2020 | 18:32
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 01:43
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 12.02.2020 | 18:32
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 02:50
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 12.02.2020 | 18:32
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 01:59
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 12.02.2020 | 18:32
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 02:08
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 12.02.2020 | 14:41
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 08:54
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 12.02.2020 | 13:02
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 01:56
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 11.02.2020 | 17:59
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 01:33
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 11.02.2020 | 17:59
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 06:33
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 11.02.2020 | 17:59
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 01:54
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 11.02.2020 | 17:59
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 06:41
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 11.02.2020 | 15:27
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı 11 Şubat 2020 Salı | Video 25:19
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı (11 Şubat 2020 Salı) | Video 11.02.2020 | 12:34
İstanbul'daki 10 numara yağ operasyonları kamerada | Video 02:05
İstanbul'daki "10 numara yağ" operasyonları kamerada | Video 11.02.2020 | 11:45
Müge Anlı'da görülmemiş olay! 11 Şubat 2020 Salı Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 08:05
Müge Anlı'da görülmemiş olay! (11 Şubat 2020 Salı) Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 11.02.2020 | 11:08
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 04:10
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 11.02.2020 | 11:10
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 01:59
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 11.02.2020 | 09:56
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 10:33
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 11.02.2020 | 09:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN