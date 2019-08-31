Camilerdeki sadaka kutularına dadanan genç güvenlik kamerasına yakalandı

Aydın'da son zamanlarda camilerdeki bağış kutularından sadece metal para çıkması üzerine görevliler durumdan şüphelenmeye başladı. Dün Cuma namazı sonrası bir çok cemaat bağış kutusuna kağıt para attı. Camiye gelen 864 lira 20 kuruşluk elektrik faturasını ödemek için bugün cemaat ile birlikte bağış kutusunu açan Bey Camii'nin müezzini Güven Kemer, bağış kutusundaki kağıt paraların olmadığını görünce durumdan şüphelenip olayı polise bildirerek yardım istedi. Camiye gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme görevlileri caminin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemede 16-17 yaşlarındaki bir erkek şahsın Cuma namazı ile ikindi namazı arasında camiye girip kilitli olan bağış kutusundaki kağıt paraları geliştirdiği özel yöntemle çaldığı tespit edildi.



Polisleri bile şaşkına çeviren ilginç hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsızın eşkali belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtları ile hırsızdan şikayetçi olunurken, camilere dadanan uzman hırsız ile çalınan paraların bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.