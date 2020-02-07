Web TV Yaşam Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı...O anlar kamerada | Video

Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı...O anlar kamerada | Video

Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı...O anlar kamerada | Video
07.02.2020 | 18:05

Kayseri'de taşla camını kırıp içeri girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çalan şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi Mevlana caddesinde meydana gelen olayda, bir kişi yerden aldığı camla bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi. Dükkana girer girmez tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu alan hırsız, iş yerinin kasasını da kurcaladı. Kasada bir şey bulamayan hırsız, daha sonra kırdığı camdan çıkarak uzaklaştı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Remziye Somyürek, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Somyürek, "Hırsız gece gelip karşıdan taş alarak camı kırıp dükkana girmiş. Dükkanın içerisinden sadaka kutusunu aldıktan sonra kasaya bakıp tekrardan geri çıkmış. Daha öncede 2 kere sadaka kutumuz yine çalınmıştı ama camı kıran falan olmamıştı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol'da başka erkekten çocuk yapan kadından kocasına canlı yayında şok sözler! 7 Şubat 2020 Cuma | Video 11:48
Esra Erol'da başka erkekten çocuk yapan kadından kocasına canlı yayında şok sözler! (7 Şubat 2020 Cuma) | Video 07.02.2020 | 18:14
Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı...O anlar kamerada | Video 02:13
Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı...O anlar kamerada | Video 07.02.2020 | 18:05
Ardahan'da 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi | Video 00:22
Ardahan'da 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi | Video 07.02.2020 | 18:05
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! 7 Şubat 2020 Cuma Benim bir küfürüm var... Kafa tutamazsın | Video 10:39
Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! (7 Şubat 2020 Cuma) "Benim bir küfürüm var... Kafa tutamazsın" | Video 07.02.2020 | 12:47
Son dakika! Müge Anlı, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'nun o görüntülerini paylaşarak uyardı! 7 Şubat 2020 Cuma | Video 10:39
Son dakika! Müge Anlı, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'nun o görüntülerini paylaşarak uyardı! (7 Şubat 2020 Cuma) | Video 07.02.2020 | 12:27
'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar 05:46
'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar 07.02.2020 | 10:46
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Video 02:40
Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı | Video 07.02.2020 | 10:23
Sancaktepe’de feci kaza...Tünelde kontrolden çıkan tır kaldırımı aşıp duvarı yıktı 03:51
Sancaktepe’de feci kaza...Tünelde kontrolden çıkan tır kaldırımı aşıp duvarı yıktı 07.02.2020 | 09:52
İstanbul Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşetinde flaş gelişme | Video 00:33
İstanbul Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşetinde flaş gelişme | Video 07.02.2020 | 08:04
Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları | Video 03:03
Çığ altından sağ çıkartılan vatandaşın o anları | Video 06.02.2020 | 21:45
Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşeti kamerada! | Video 01:25
Bahçelievler’deki kuyumcu soygunu dehşeti kamerada! | Video 06.02.2020 | 21:16
Yük treni bariyerleri kıran ekmek kamyonetini biçti... Dehşet anları kamerada | Video 00:24
Yük treni bariyerleri kıran ekmek kamyonetini biçti... Dehşet anları kamerada | Video 06.02.2020 | 21:18
Aracını kaçıran genci öldüren şahıs tutuklandı | Video 03:13
Aracını kaçıran genci öldüren şahıs tutuklandı | Video 06.02.2020 | 18:32
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı | Video 01:33
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı | Video 06.02.2020 | 18:32
Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi | Video 01:26
Aksaray’da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi | Video 06.02.2020 | 18:32
Alanya’da hortum paniği kamerada | Video 00:41
Alanya’da hortum paniği kamerada | Video 06.02.2020 | 18:32
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü | Video 02:03
Balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü | Video 06.02.2020 | 18:32
HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor | Video 01:00
HDP önündeki ailelerin direnişi büyüyor | Video 06.02.2020 | 18:32
Esra Erol'u çileden çıkartan yasak aşk skandalı! Böbreğini verdiği kocası... 6 Şubat 2020 Perşembe | Video 13:23
Esra Erol'u çileden çıkartan yasak aşk skandalı! Böbreğini verdiği kocası... (6 Şubat 2020 Perşembe) | Video 06.02.2020 | 17:40
Müge Anlı'da esrarengiz olay! 6 Şubat 2020 Perşembe 14 yaşındaki kız çocuğu yaşıtı erkek... | Video 05:43
Müge Anlı'da esrarengiz olay! (6 Şubat 2020 Perşembe) 14 yaşındaki kız çocuğu yaşıtı erkek... | Video 06.02.2020 | 16:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN