Web TV Yaşam Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı

Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı

02.01.2020 | 12:29

Karabük’te 17 yıllık eşi tarafından sürekli şiddet gören ve son olarak kaynar su ile vücudunun belli bölgeleri haşlanan Gülten A. (41) yaşadıklarına dayanamayıp annesinin evine sığınıp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi Gülten A., 17 yıllık eşi İsmail A. tarafından sürekli şiddete maruz kaldı. Eşi tarafından sürekli dövülerek şiddet gören ve yaşadıklarını yakınlarına farklı nedenlerle anlatarak kapatmaya çalışan 41 yaşındaki Gülten A. son olarak 15 gün önce kaynar su ile haşlanınca aile yakınlarının destekleri ile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Eşini kaynar su ile haşlayan İsmail A., savcılık kararı ile 1 ay evden uzaklaştırma alırken, Gülten A. ise 8 yaşındaki oğlu ile birlikte annesinin evine sığındı.

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