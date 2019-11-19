Çankırı'da kamyonetin dorse kapağı yoldaki kadına böyle çarptı
Çankırı'da kamyon dorse kapağının çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çankırı Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e seyir halindeki kamyonun dorse kapağı çarptı. Dorse kapağının çarpması sonucunda olay yerinde yığılan kadına yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşların uyarıları sonrasında kazayı fark eden kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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