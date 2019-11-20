Canlarını son anda kurtardılar... Otomobil berber dükkanına girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil berber dükkanına girdi. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesinde meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 46 EL 794 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, önünde seyreden Tekin G. idaresindeki 46 DP 722 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tekin G.'nin kullandığı otomobil berber dükkanına daldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.