Canlı yayında "evlilik teklifi" heyecanı

Denizli'de uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında önceki gün akşam yayınlanan canlı spor programında ilginç anlar yaşandı. Kanalın 28 yaşındaki spikerlerinden Musa Uçak sunduğu spor programının son dakikalarında bir yıldır birlikte olduğu 24 yaşındaki sevgilisi Elif Koyuncu'yu yayın sonrası görüşme bahanesiyle için kanal binasına çağırdı. Sunduğu spor programının ardından kapanış konuşmasını yapan Uçak, canlı yayında kanalda bulunan sevgilisini stüdyoya çağırdı. Program konukları ve izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı o anlarda, stüdyoya gelen Koyuncu sürpriz evlilik teklifi ile karşılaştı. Önceden hazırladığı balonun ipinin ucundaki yüzüğü çözen Uçak, sevgilisinin şaşkın bakışları arasında önünde diz çökerek ''bir ömür boyu benimle yaşar mısın?' diye sordu. Canlı yayında eşine ender rastlanan bir evlilik teklifi alan Koyuncu ise romantik sevgilisine 'Evet' cevabını vererek sarıldı. Teklif sırasında canlı yayın ekibi de konfetiler ile çiftin mutluluğuna ortak olmayı ihmal etmedi.

"GAZETECİ BİR SEVGİLİDEN BÖYLE BİR TEKLİF BEKLENİRDİ"

Gazeteci bir sevgiliden ancak böyle bir evlilik teklifinin beklenebileceğini aktaran Koyuncu, çok karmaşık duygular içerisinde olduğunu belirterek, "O an çok heyecanlıydım, arkadaşlarım da bana sürpriz yapmış ve bu organizasyona ortak olmuş, onların bu hareketine de şaşırdım. Çanlı yayına daha önce çıkmamıştım, böyle bir sürpriz beni daha çok şaşırttı. Sevdiğim adamın bana böyle bir sürpriz yapması beni daha çok etkiledi" dedi.

"BU CANLI YAYIN AYRI BİR HEYECANLIYDI"

Canlı yayında sevgilisine evlilik teklifi ettiği anın hayatının en heyecanlı anlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Uçak ise, "Her canlı yayının aynı bir heyecanı olur ancak, bu canlı yayının heyecanı başkaydı. Programın sonunda da izleyicilerimizden ve taraftarlarımızdan yoğun şekilde tebrik mesajları aldık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.