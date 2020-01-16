Web TV Yaşam Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

Cansız mankenin üzerindeki montu böyle çaldı

16.01.2020 | 15:59

Esenyurt'ta bir kişi giyim mağazası önündeki cansız mankenin üzerinde bulunan montu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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