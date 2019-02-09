Çatıdaki mezarı görenleri şaşkına döndü

Samsun'un Kavak ilçesinde mermerci 38 yaşındaki Hamit Yerişkin, Samsun- Ankara karayolundan gelip geçenlerin görebilmesi için mermer mezarı ilginç bir yöntemle teşhir etmeye başladı. Hamit Yerişkin, normal standartlarda yaptığı mezarı, 2 katlı evinin çatısına monte etti. Yoldan geçen vatandaşlar, çatıdaki mezarı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde mermercilik yapan Hamit Yerişkin, yolun arka tarafında diğer evlerin arkasında kalan ve Samsun- Ankara karayolundan gelip geçenlerin göremediği iş yerindeki mermer mezarları göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Hamit Yerişkin normal standartlarda yaptığı mermer mezarı evinin çatısına koydu. Çatıdaki mezarı 'yatır' zanneden vatandaşlar ise olayın aslını öğrenince şaşkınlık yaşıyor.

"BUNU ANCAK KARADENİZLİ BİR MERMER USTASI YAPABİLİR"

Böyle ilginç bir olayı sadece Karadenizli iyi bir mermer ustasının yapabileceğini dile getiren Yerişkin, "Evimin giriş katında mermer atölyesi bulunuyor. Atölyenin üstünde de 2 kat var. Orada da biz oturuyoruz. Atölyenin önünde evler bulunduğu için yoldan geçenler tarafından görülmüyordu. O yüzden mezarı herkesin görebileceği evin üstüne koyduk. Bütün Karadeniz bizimle gurur duysun istedik. Amacımız, mezarımızı yaptığımız işleri teşhir edip dikkat çekmek. Mezarı evin üstünde gören vatandaşlar çok ilginç buluyorlar. İlginç buldukları için de bunu bir başkasının değil de bir Karadenizlinin yapacağını düşünüyorlar. Bu olay Karadenizli bir mermer ustası olarak bence çok normal. Böyle ilginç fikirlerimiz ve yaptığımız işlerdeki başarılardan dolayı da çevre sakinlerimize katkı sağlamamız için muhtar olmamı istiyorlar. Bu yüzden muhtar adayı olduk. Dama koyduğumuz mezar, tamamen 1 kişilik mezar standartlarında yapıldı. Bu mezarı dama koyarak her yere mezar yapabileceğimizi kanıtlamış olduk. Mezarı görenler, ilk önce mezarda büyük bir zatın olduğunu zannediyor ama bu gerçek değil. Tamamen işimi teşhir etmekle alakalı bir durumdur" dedi.

Dam üstündeki mezar hakkında konuşan vatandaşlar da, "Gün içerisinde birçok kişi evin üstünde mezar olup olmadığını soruyor. Yatır olup olmadığını da soruyorlar. Biz de durumun reklam amaçlı olduğunu vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştular.

Çatının üstünde yer alan mezarın üstünde de Türk bayrağının yanı sıra, "Önce Vatan" ve "Vatan Sağolsun" ifadeleri yazıyor.