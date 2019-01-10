Çatıdan düşen çığ gibi kar korku dolu anlar yaşattı

Eleşkirt'te bir işyerinin çatısından çığ gibi düşen kar kütlesi, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise HES göledi tamamen buz tuttu. Buz tutan baraj göledinde yabani ördekler ve su kuşları zor durumda kaldı.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini kaybeden kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Yapılan ölçümlere göre, dün gece Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri Erzurum'un Karaçoban ile Ardahan'ın Göle ilçeleri oldu. Termometrelerin sıfırın altında 26,9'u gösterdiği Karaçoban ile en düşük sıcaklığın sıfırın altında 26,7 ölçüldüğü Göle buz kesti. Bölgenin diğer soğuk yerleşim birimi ise sıfırın altında 26,5 derece ile Erzincan'ın Tercan ilçesi oldu.

Bölgede kapalı köy yollarının açılmasına da hız verildi. Erzurum'da 634, Erzincan'da 197, Kars'ta 76, Muş'ta 67, Ardahan'da ise 9 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.