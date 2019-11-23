Çekici, lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
Bursa'da yol kenarına park eden lüks cipi kaldırmaya çalışan çekici yan yattı.Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına hatalı olarak park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı'na ait bir çekici aracı kaldırmak isterken yan yattı. Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı. Trafik çekicileri geçtiğimiz günlerde de bir arabayı üzerinden düşürerek takla atmasına sebep olmuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Çekici, lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı 23.11.2019 | 17:57
01:11
Dedektör Köpeği 'Bath' uyuşturucuya geçit vermiyor 23.11.2019 | 17:57
04:51
Dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı 23.11.2019 | 17:57
01:34
02:05
Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı 23.11.2019 | 17:57
01:54
00:25
Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe 23.11.2019 | 12:45
00:31
Kadın tuzağıyla şantaj yapan çete çökertildi 23.11.2019 | 11:30
02:06
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 23.11.2019 | 11:18
05:17
20 metre derinde Türk Bayrağı açtılar 22.11.2019 | 18:15
00:54
00:31
İstanbul'da TEM'de feci kaza! Araç ikiye bölündü! 22.11.2019 | 14:25
00:22
Siirt'te teröristler tarafından mağaraya yerleştirilen patlayıcı imha edildi 22.11.2019 | 14:23
00:56
Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çift adliyeye sevk edildi 22.11.2019 | 14:21
02:12:52
02:47
Amaç 'EYT' üzerinden siyasi rant mı? 22.11.2019 | 12:20
16:59
07:04
Otomobil hırsızlığından dram çıktı 22.11.2019 | 10:43
00:49
Adana'da tornavida ile gasp yapan zanlılar tutuklandı 22.11.2019 | 11:08