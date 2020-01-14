Çekiciler aracın içindeki 85 yaşındaki kadının komaya girmesine sebep oldu!
Aracı çekiciyle kaldıran görevlilerin ihmali 85 yaşındaki kadını komaya soktu! Aracın içinde kimse olup olmadığını kontrol etmeyen çeken görevliler aracın içindeki 85 yaşındaki kadını yere düşerek komaya girmesine sebep oldu.
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