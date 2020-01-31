Çekmeköy’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video
Çekmeköy’de bir kafede başlayan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgada onlarca kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O sırada oradan geçen bir polis ekibi de kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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