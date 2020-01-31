Çekmeköy’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video
Çekmeköy’de bir kafede başlayan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgada onlarca kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O sırada oradan geçen bir polis ekibi de kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir kafede iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar kafeden dışarı çıkarak birbirlerine saldırmaya devam etti. Çevredekilerin de dahil olmasıyla kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca kişinin birbirlerine saldırdığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O sırada oradan geçen bir polis ekibi, araçlarında inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya tanık olan vatandaşlar ise panik yaşadı. Polisin ve vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandı.
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kafeden dışarı çıkan taraflar birbirlerine saldırıyor. Polis ve vatandaşlar olaya müdahale ediyor. Kavganın sonlanmasıyla kalabalık dağılıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
Çekmeköy’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 31.01.2020 | 18:24
03:47
Türkiye’nin yeni kuş cennetinde kuş sayımı yapıldı | Video 31.01.2020 | 18:24
04:29
Kar altındaki mendereslerden görsel şölen | Video 31.01.2020 | 18:24
02:11
Freni boşalan minibüsten böyle atladılar | Video 31.01.2020 | 18:12
02:11
02:11
El freni tutmayan minibüs bahçeye girdi; panikleyen 2 kişi yola atladı 31.01.2020 | 16:51
14:49
Fetih Suresi Arapça dinle! 31.01.2020 | 15:48
06:03
04:05
Dr. Meltem Özen "Korona virüsünden korkmaya gerek yok" 31.01.2020 | 15:36
03:48
09:04
11:48
05:35
02:41
Manisa'da vatandaşlar tedirgin! Evlerine girmeye korkuyorlar | Video 31.01.2020 | 12:30
02:34
El frenini çekmedi, otomatik yıkamadaki araç kamyonla böyle çarpıştı | Video 31.01.2020 | 11:34
02:25
Çekmeköy’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 31.01.2020 | 10:41
04:24
Telefonda oyalayıp adına 93 bin lira kredi çektiler | Video 31.01.2020 | 09:58
03:59
00:37
03:47
Şişli’de yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada | Video 31.01.2020 | 09:25