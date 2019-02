Çelik kasa hırsızları kamerada

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan İsmail F.'ye ait marketin gece geç saatlerde kapısını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz iki şahıs burada bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı. Yanlarında getirdikleri aletlerle yaklaşık 20 dakika içerisinde çelik kasayı delerek açan iki şahıs kasada bulunan 20 bin TL nakit parayı aldı. Yüzleri maskeli her iki şahsın yapmış olduğu soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Her iki şahıs daha sonra aldıkları paralarla geldikleri gibi marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile olay yeri inceleme polis ekipleri her iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.