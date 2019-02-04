Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çelik kasa hırsızları kamerada

Adıyaman’da, gece geç saatlerde bir markete giren 2 şahıs, burada bulunan çelik kasayı 20 dakika içerisinde açtıktan sonra 20 bin TL para ile kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan İsmail F.'ye ait marketin gece geç saatlerde kapısını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz iki şahıs burada bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı. Yanlarında getirdikleri aletlerle yaklaşık 20 dakika içerisinde çelik kasayı delerek açan iki şahıs kasada bulunan 20 bin TL nakit parayı aldı. Yüzleri maskeli her iki şahsın yapmış olduğu soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Her iki şahıs daha sonra aldıkları paralarla geldikleri gibi marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile olay yeri inceleme polis ekipleri her iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Çelik kasa hırsızları kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN