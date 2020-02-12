Web TV Yaşam Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video

Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video

Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video
12.02.2020 | 18:31

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan cemevindeki yardım sandığından para çalan şüpheli, çaldığı parayla borçlarını ödedi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Şubat Salı günü şüpheli H.U (29), Abide Hatun Mahallesi Buğra Sokak'ta bulunan cemevi içerisindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin TL parayı çaldı. Merzifon Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan yoğun kamera çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde keşif yapan bir süre sonra ise cemevine gelerek hırsızlık yapan yüzü kapalı erkek şahsın H.U olduğu tespit edildi.

Şüpheli, bu sabah saatlerinde Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan görüşmede H.U, çaldığı para ile borçlarını ödediğini itiraf etti. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video 01:14
Cemevinden hırsızlık yaptı, önce kameraya ardından polis ekiplerine yakalandı | Video 12.02.2020 | 18:31
Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 04:50
Kardan ‘Eskimo’ evi yapıp içinde çay keyfi yaptılar | Video 12.02.2020 | 18:32
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 01:43
Toprak sıcaklığı -30 derece oldu...Donan toprak balta ile kesildi | Video 12.02.2020 | 18:32
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 02:50
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 12.02.2020 | 18:32
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 01:59
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 12.02.2020 | 18:32
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 02:08
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 12.02.2020 | 14:41
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 08:54
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 12.02.2020 | 13:02
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 01:56
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 11.02.2020 | 17:59
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 01:33
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 11.02.2020 | 17:59
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 06:33
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 11.02.2020 | 17:59
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 01:54
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 11.02.2020 | 17:59
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 06:41
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 11.02.2020 | 15:27
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı 11 Şubat 2020 Salı | Video 25:19
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı (11 Şubat 2020 Salı) | Video 11.02.2020 | 12:34
İstanbul'daki 10 numara yağ operasyonları kamerada | Video 02:05
İstanbul'daki "10 numara yağ" operasyonları kamerada | Video 11.02.2020 | 11:45
Müge Anlı'da görülmemiş olay! 11 Şubat 2020 Salı Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 08:05
Müge Anlı'da görülmemiş olay! (11 Şubat 2020 Salı) Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 11.02.2020 | 11:08
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 04:10
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 11.02.2020 | 11:10
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 01:59
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 11.02.2020 | 09:56
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 10:33
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 11.02.2020 | 09:15
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 04:00
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 10.02.2020 | 18:12
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 04:04
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 10.02.2020 | 18:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN