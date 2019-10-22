Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı
Bursa'da K.P. (26), parkta yanına gidip, arkadaşını arayacağını belirterek cep telefonunu istediği B.Ç.'yi (24), olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı.
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