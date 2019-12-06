Ceren Özdemir'e arkadaşları 'You raise me up' isimli şarkıyla gözyaşları içinde böyle veda ettiler!
Ordu'da Ceren Özdemir'in okulundaki anma törenin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren'in adının verileceği açıklandı. Arkadaşları Ceren'i çok sevdiği 'You raise me up' adlı şarkıyla uğurladı.
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