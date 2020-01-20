Ceren Özdemir'in annesi ve avukatından adliye önünde açıklama!

Türkiye'yi sarsan vahşi cinayette beklenen karar çıktı! Ceren Özdemir'i vahşice katleden katil Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi... Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, katil Özgür Arduç, yakalandığı esnada 2 polis memurunu da bıçakla yaralamıştı. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a verilen cezanın açıklandığı duruşmanın ardından Ceren Özdemir'in annesi ve avukatı basın açıklaması yaptı.