Web TV Yaşam Ceren Özdemir’in avukatı A Haber'e konuştu

Ceren Özdemir’in avukatı A Haber'e konuştu

20.01.2020 | 17:32

Ceren Özdemir davasında karar çıktı ve sanık Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Dava sürecini ve ağırlaştırılmış cezanın içeriğini Ordu Baro Başkanı ve aynı zamanda ailenin avukatı olan Murat Haluk Poyraz A Haber’e değerlendirdi.

"POLİS MEMURLARINI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN İKİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI DAHA TALEP EDİLDİ"

Ordu Baro Başkanı Murat Haluk Poyraz; "bu vicdanları rahatlatan bir karardır. Türk ceza kanununun sistemi içerisinde en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. Hem sanık en ağır cezayı aldı. Hem de mahkemece takdiri indirim sebepleri uygulanmadı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kişinin yaşam boyunca hapiste kalmasını amaçlayan bir ceza türü. Bildiğimiz gibi 2002 yılında Türk ceza kanununda idam cezası kaldırıldı ve yerine en yakın ceza olarak ağırlaştırılmış hapis cezası getirildi. Bu cezanın diğer cezalardan farkı kişi, diğer mahkumlardan soyutlanmış bir şekilde cezası infaz ediliyor. Örneğin normal hapis cezalarında kişi haftada bir telefonla görüşme hakkına sahipken bu ceza türüne iki haftada bir görüşme hakkına sahip. Yine normal hapis cezalarında kişinin 3. Dereceye kadar akrabalarıyla görüşmesine izin verilirken, ağırlaştırılmış ceza da yalnızca 1. Derece ve vasisiyle görüşme imkanı olabiliyor." dedi.

Mükerrir karara ilişkin değerlendirmede bulunan Poyraz; "Ağırlaştırılmış müebbette 30 yıl da koşullu şartla salıverme hükümleri uygulanabilmekteyken, mükerrirlere mahsus infaz rejiminde bu süre 39 yıla çıkmıştır. Yani hiçbir şekilde koşullu şartla salıverilemeyecek. Ek olarak polis memurlarını öldürmeye teşebbüs nedeniyle de ayrı bir dava açıldı, orada da iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor." ifadelerinde bulundu.

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